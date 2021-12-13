Цілий день був у квартирі з трупом, а потім скинув з балкону: вбивця молодої жінки розповів деталі злочину. ВІДЕО

19-річний хлопець, якого підозрюють у вбивстві 22-річної жінки у Тернополі, зізнався у вбивстві. Він розповів, що зарізав потерпілу.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на Департамент карного розшуку.

Чоловік розповів, що він познайомився із дівчиною і вона запропонувала йому випити. Вони приїхали до квартири підозрюваного. Там між молодими людьми стався конфлікт, який закінчився убивством.

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“Вирішив прибрати тіло на балкон. Потім прибрав у квартирі розклав її речі у сміттєві пакети і викинув. Цілий день в неділю я був у квартирі, думав, дзвонити до поліції чи ні. Потім вирішив скинути її тіло з вікна і втекти. Думав, що мене ніхто не знайде”, – сказав вбивця.

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За даними Тернопільських подій, вбиту дівчину звати Катерина. У неї сиротою залишилась дитина. Жінка мешкала в одному із сіл під Тернополем.