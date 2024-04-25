Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Polsat News.

Косіняк-Камиш заявив, що не здивований рішенням українського МЗС припинити надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. Він наголосив, що “українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні”.

“Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз’їхалися світом”, – сказав він, не повідомляючи подробиць, як саме Польща допоможе.

Міністр повідомив, що Польща давно пропонували українській стороні допомогти в ідентифікації тих, хто є військовозобов’язаними і має їхати до України.

“Форма нашої допомоги більше залежить від української сторони”, – додав Косіняк-Камиш про те, як Варшава відреагує, якщо Київ попросить допомогти повернути додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії паспорта.

Близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського Союзу станом на січень 2024 року, з них близько 860 тисяч – дорослі чоловіки, підрахувала база даних Євростату. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців і є другою за кількістю українських біженців у Європі після Німеччини.

Нагадаємо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам від 23 квітня 2024 року тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, крім оформлення документів для повернення до України.