У Тернополі на вулиці Коновальця жінка побила молотком машини. Стурбовані власники викликали поліцію.

У мережі з’явилося відео, на якому видко як жінка з молотком ходить і б’є автомобілі. На місце події виїжджали правоохоронці, повідомляє Файне місто.

Старша інспекторка управління патрульної поліції в області Віталія Щупляк підтвердила нашим журналістам, що винуватиця – 43-річна громадянка. Жінка металевим предметом побила 6 автомобілів: дві автівки марки «Фольцваген», «Нісан», «Шевроле», «Джилі» та «Хюндай». На порушницю склали 6 протоколів за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП.

Що стало причиною того, що пошкодила стільки автівок, жінка не повідомляла. Також як з’ясували поліцейські, вона ані раніше, ані зараз на обліку у психіатра не перебуває.

Станом на 25 липня частина автомобілів залишається на парковці. Власники на пошкоджених авто позаклеювали вікна.