Найчастіше на співпрацю з ворогом погоджуються неповнолітні.

Про це повідомила на брифінгу представниця департаменту кіберполіції Тернопільщини Світлана Цезарук.

За її словами, для вербування підлітків окупанти використовують заборонену соцмережу «Вконтакте», підконтрольні телеграм-канали та ігрові платформи.

Аби схилити дітей до співпраці, ворог вдається до психологічних маніпуляцій та пропонує «легкі» гроші. «Війна триває не лише на фронті, а й в інформаційному просторі. Ворог намагається вплинути на молодь, щоб розхитати суспільство зсередини, завдати фізичної та моральної шкоди громадянам, залучити дітей до підривної та шпигунської діяльності не прямо, а через різні квести та челленджі. Ми наполегливо просимо бути пильними та своєчасно повідомляти правоохоронців про спроби залучення до співпраці на користь ворога», – зазначила Світлана Цезарук.

Кіберполіція також закликає долучитися до блокування російських ресурсів, які використовують для поширення фейків за допомогою соціального проєкту «BRAMA». Головне завдання учасників проєкту – надсилати скарги та блокувати джерела фейкової інформації. Це забезпечить очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту.

Софія Романська