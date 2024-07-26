Під час санкціонованих обшуків у зловмисників було вилучено понад тонну сировини, майже 100 кілограмів подрібненого тютюну та обладнання з допомогою якого здійснювалося виробництво підакцизного товару.

Факт незаконного виробництва та збут тютюну виявили оперативники управління карного розшуку та управління стратегічних розслідувань. До злочину виявилася причетною злочинна група, куди входили четверо осіб

Підпільний бізнес організував 33-річний житель Мельнице-Подільської селищної громади. У спільники взяв трьох своїх знайомих. Зловмисники, розуміючи, що зайняття таким видом діяльності вимагає відповідній дозволів та ліцензії, робили це підпільно.

Кожен з учасників виконував свої завдання з пошуку сировини, її сушіння, подрібнення, реалізації. Аби приховати протиправний бізнес, ділки через Інтернет налагодили канал збуту підакцизної продукції.

Усім чотирьом зловмисникам оголошено підозри за частинами 1 та 2 статті 204 Кримінального кодексу України – незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого тютюну. Організатор нестиме відповідальність ще й за створення організованої групи.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.