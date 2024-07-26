У центрі Тернополя від сьогодні буде ускладнений рух транспорту

З 26 липня буде ускладнений рух транспорту на вулицях Соломії Крушельницької – Михайла Грушевського.

Про це повідомили у міській раді.

“У зв’язку з виконанням робіт з реконструкції інженерних мереж на вул. Михайла Грушевського в період з 26 по 30 липня будуть проводитись роботи з підняття колодязів та фрезерування асфальтобетонного покриття примикання вулиць Білецької – Соломії Крушельницької – Михайла Грушевського та влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на ділянці вул. Михайла Грушевського від вул. Білецької в напрямку вул. Замкової (зі сторони пам’ятника Степанові Бандері)”, – ідеться у повідомленні.

За сприятливих погодних умов роботи виконуватимуть з 10:00 год по 00:00 год.

Виконання вказаних робіт буде проводитись з частковим перекриттям руху транспорту, згідно з погодженою схемою організації дорожнього руху.