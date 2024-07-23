Повістки поштою можуть бути виключно від ТЦК СП

Надсилання повісток поштою здійснюватимуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП – колишні військкомати). Жодні державні чи муніципальні органи влади, військова обласна адміністрація чи міська рада не мають права надсилати повістки.

Повістка буде надсилатись рекомендованим листом (процедуру визначено постановою Кабінету міністрів України №560).

Про це повідомляє Перший онлайн з посиланням на Міністерство оборони.

Кому надсилатиме повістки поштою

Насамперед викликатимуть у ТЦК СП тих осіб, які не оновили свої військово-облікові дані в період з 18 травня по 16 липня, щоб вони все ж таки виконали вимогу закону. Але тих, хто оновив персональні дані у відведений 60-денний термін, також можуть викликати повісткою з метою проходження ними військово-лікарської комісії (ВЛК).

Хто надсилатиме повістки поштою

Як пояснювали в Міноборони, відправлення повісток поштою здійснюватимуть територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Порядок денний буде надісланий рекомендованим листом (процедуру визначено постановою Кабінету міністрів України №560).

«Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки, під підпис. Або лист повертається – і тоді вважається, що він був доставлений… Якщо людина не була фізично на місці, а лист повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснюють у Міноборони.

Коли повістка, надіслана поштою, вважатиметься врученою

У разі надсилання повістки поштою, належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

– день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією чи документами від поштового оператора;

– день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення;

– день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленої цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

– день проставлення відмітки про відсутність громадянина на адресу задекларованого або зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК про іншу адресу місця проживання.

Важливо

Порядок денний про виклик до ТЦК надсилається не пізніше, ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки на виклик резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 днів з дня її відправлення.