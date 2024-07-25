Раніше судимого тернополянина, який викрадав дороговартісні велосипеди в обласному центрі, викрили співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці встановили наразі причетність щонайменше до двох фактів незаконного заволодіння чужим майном.

Обидві події трапилися на вулиці Лесі України у Тернополі. Двоколісники власники залишили без захисних кріплень біля місцевих магазинів, а через декілька хвилин виявили їх відсутність. Збитки потерпілі оцінили у 8000 та 25 000 гривень.

Оперативники поліції переглянули записи з камер відеоспостереження та встановили, що до крадіжок велосипедів причетний 33-річний місцевий мешканець. Крадений транспорт зловмисник здавав до ломбардів.

За фактами крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Крадію загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють причетність тернополянина до інших злочинів на території обслуговування.

Вкотре правоохоронці наголошують: не залишайте без нагляду, ще й без захисного троса свій велотранспорт надовго. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте велозамки.