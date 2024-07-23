В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, передає Громадське.

Так, воєнний стан продовжили з 12 серпня до 9 листопада. Рішення підтримали 339 парламентарів.

Також парламент підтримав продовження загальної мобілізації на 90 днів. За проголосували 338 депутатів.

Тепер законопроєкти має підписати президент. Це було вже 12-те голосування Верховної Ради щодо продовження воєнного стану і мобілізації.

Воєнний стан: про що варто пам’ятати?

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.

Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.

Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.