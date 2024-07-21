Тролейбуси Тернополя можуть не вийти на маршрути. Причина – кабальні тарифи на електроенергію та мобілізація працівників.

Вартість електрики зросла у 2 рази

У КП «Тернопільелектротранс» повідомили, що підприємство перебуває на межі банкрутства. Найперше, через необґрунтовано високі тарифи на електрику для комунального підприємства. Для прикладу, в 2021 році «Тернопільелектротранс» заплатив за електроенергію 26 млн гривень, за 2023 – більше 41 млн, а за півроку 2024 – майже 21 млн гривень (з тенденцією до ще більшого зростання). Крім цього, в порівнянні з 2021 роком збільшилась на 100% вартість запчастин, автошин, мастил та олив, придбання яких необхідне на виходу на маршрути технічно справного транспорту.

При цьому вартість проїзду тролейбусом у Тернополі піднімали тільки у 2021 році. Тобто «Тернопільелектротранс» працює у збиток.

Мобілізація водіїв

Через війну в Україні та посилену мобілізацію, у Тернополі виник суттєвий брак водіїв для роботи на громадському транспорті. Мобілізованих водіїв, слюсарів, ремонтників банально нікому замінити.

Як повідомляють у Тернопільському обласному центрі зайнятості, на початок літа у Тернополі нестача водіїв тролейбусів сягала 30%. Якщо дефіцит водіїв сягне позначки 40 %, комунальний транспорт Тернополя може просто зупинитись.

Який вихід з ситуації

Нічого не роботи і очікувати. Тоді за декілька тижнів на Тернопіль чекає транспортний колапс. «Тернопільелектротрансу» буде нічим виплачувати зарплату водіям та працівникам, які ще залишилися. Тролейбуси буде нікому обслуговувати.

Інший варіант. Піти шляхом сусідніх Львова, Хмельницького та Івано-Франківська. Підвищити вартість проїзду в електротранспорті до економічно обґрунтованих (приблизно у два-три рази). Тоді фінансова ситуація на комунальному підприємстві стабілізується. Але такий крок може спричинити соціальний вибух. За час війни люди лише бідніють і таке підвищення вартості проїзду зробить електротранспорт предметом розкоші. Оптимальний варіант. Провести детальне дослідження ринку. Визначити розмір вартості проїзду у громадському транспорті, який дозволить «Тернопільелектротрансу» вижити. А для тернополян зберегти соціальні ціни на проїзд. Швидше за все мерія Тернополя йде цим шляхом. Спеціальна комісія вже вивчає ринок.