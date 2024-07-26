Зрадник з Тернопільщини “здавав” розташування підрозділів ЗСУ братові і батькові, котрі живуть в росії

Бережанський районний суд Тернопільської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про незаконне поширення інформації щодо місця знаходження Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 липня.

29 квітня 2024 року обвинувачений, проживаючи в селі Куропатники, у переписці в Telegram отримав від невстановленої особи відомості про тимчасове розташування військової техніки, озброєння і особового складу ЗСУ. Того ж дня чоловік переслав ці дані. рідному братові, який проживає у Росії для передачі батькові, який також мешкає у РФ.

На початку травня населений пункт, координати якого передав обвинувачений, були захоплені російською армією.

21 травня зловмисник отримав від співробітника ДВКР Служби безпеки України, який діяв в межах контролю за вчиненням злочину, із координатами хибних вогневих позицій артилерії неподалік міста Торецьк Донецької області. Після цього дії обвинуваченого були викриті.

До суду надійшла угода. Чоловік визнав вину і згодився відбути 6 років за ґратами.