У Тернополі повідомили про підозру двом службовцям ТЦК.

Районний військкомат спецпризначенці поліції брали штурмом. В результаті обшуків – вилучили майже два мільйони гривень, понад вісімдесят тисяч євро, більше 95 тисяч доларів, паливні картки та автівки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У поліції кажуть, схем підозрювані використовували чимало. Одна з них – мобілізація людей із правом на відстрочку, а потім вимагання за їхнє звільнення до 15 тисяч доларів. За попередніми підрахунками, працівники ТЦК заробляли на ухилянтах до 150 тисяч доларів на місяць.

“Ті особи, які не мали коштів, щоб відкупитися, і не підпадали під мобілізацію, працівники ТЦК СП розповідали їм байки, що все одно вони будуть мобілізовані. За це вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному з працівників ТЦК СП”, – розповів начальник Головного управління Національної поліції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.