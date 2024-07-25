Цими днями на Тернопільщині передбачають прохолодну погоду з високою ймовірністю дощів. За прогнозами синоптиків, вночі пройдуть невеликі, вдень помірні опади. А вихідними повернеться спека.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у п’ятницю зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області вночі 13 – 18° тепла, вдень 20 – 25° тепла; по м. Тернополю вночі 14 – 16° тепла, вдень 21 – 23° тепла.

«П’ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20 градусів на заході до +32 градусів на півдні та сході. Я вже не кажу про +13+16 градусів у нічні години. 26-го липня в західних областях очікується +20 +26 градусів. Дощі з грозами пройдуть в західній частині України. На решті території України – сухо та сонячно. У суботу-неділю в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28+33 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня очікується відчутне послаблення спеки. Отже, температура повітря дивуватиме контрастами.

Софія Романська