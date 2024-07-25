Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очолив Божественну літургію у храмі-пантеоні в селі Лішня, що на Тернопільщині, де відбудеться традиційна Всеукраїнська проща родин загиблих військовослужбовців в російсько-українській війні.

Він заклав наріжний камінь під будівництво Всеукраїнського меморіалу “Пам’ять жива”, який буде присвячений загиблим бійцям. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

“Зараз ми маємо багато таких унікальних місць, де ми вшановуємо наших воїнів. Основним центром є Михайлівський Золотоверхий монастир в Києві, де є Стіна пам’яті. В кожній області є такі місця, але Тернопільщина стала таким унікальним місцем. Ми тут збираємося на Всеукраїнську прощу вже декілька років поспіль. Сьогодні заклали камінь. Це місце розбудовується. Ми робимо все, щоб увіковічити пам’ять загиблих воїнів”, — говорить Епіфаній.

24-25 липня відбудеться щорічна проща родин героїв, загиблих у війні. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній провів панахиду за загиблими героями.

Священник Православної церкви України, настоятель храму-пантеону святої праведної Анни, отець Андрій Любунь розповів, що будувати пантеон розпочали у 2014 році. Там розмістили меморіальні дошки з іменами захисників України з різних областей.

У 2019 році родичі загиблих висадили біля каплиці Алею пам’яті із 137 червоних дубів. 30 грудня 2023 року Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній освятив вже повноцінний храм.

Богдан Боденчук, Тетяна Панченко, Суспільне