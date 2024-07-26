Сьогодні, 26 липня, померла співачка, солістка тернопільського гурту “Фіра” Ірина Музика.

Про це Суспільному повідомили учасники гурту.

“Її світла душа та добрі справи завжди залишаться у наших серцях. Ірина була прекрасною людиною, завжди готовою допомогти і підтримати. Її щирість, доброта та мудрість надихали нас усіх. Вона служила Господу до останнього свого подиху”, — написала в Фейсбуці Христя Івашків.

“Найпозитивніша людина, яку знала. І найталановитіша співачка. Я не можу зрозуміти, чому так влаштований світ. Співчуваю Сергієві і дітям. Іруся залишила по собі гідний спадок і дуже світлу пам’ять”, — написала в соцмережі журналістка Українського радіо Тернопіль Наталка Андрушко-Колтун.

“За декілька сотень кілометрів від Тернополя я дізналася про смерть Ірини Музики. Ми навчалися у школі №19. Я була знайома з її сестрами та мамою. Її племінник відвідував міський літній табір, який я організовувувала. А потім був проєкт “Мрія на всіх 2018”. Важливою частиною проєкту була Іра разом з гуртом “Фіра”. Адже багато хто пам`ятає кліп, де здійснили мрію хлопця Сергія, а саме винесли його на Говерлу. Сумуємо зі всією родиною. Вічна тобі пам`ять, дівчино”, — пише в Фейсбуці тернополянка Лілія Проць.

У 2020 році спецпроєкті Суспільного “Місто” Ірина Музика сказала:

“А хто буде ходити по цій землі? А хто буде садити ті квіти? А хто буде співати тих пісень? Чужинці, зайди? Чи ті люди, які відірвалися від свого кореня і їх несе десь, занесло? Мені дуже шкода таких людей абсолютно. Тому що вони втрачають заземлення. Я думаю, що насправді бути собою, бути насправді сильним, бути вільним, бути справжнім можна тільки в себе вдома”.

Панахида відбудеться сьогодні о 19:00 годині в Домі печалі, що на вулиці Микулинецькій в Тернополі. Похорон Ірини Музики завтра, 27 липня. Розпочнеться він в Домі печалі об 11:00 годині, продовжиться у селі Великий Глибочок Тернопільського району, де за словами учасників гурту “Фіра”, похоронять співачку.