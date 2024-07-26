Місцеві підрозділи Тернопільського обласного центру зайнятості пропонують шукачам роботи 189 актуальних вакансій медичного напрямку. Найбільший попит зараз на лікарів (89 вакансій), медсестер/медбратів (63 вакансії) та молодший медперсонал (14 вакансій).

За даними директора Тернопільського обласного центру зайнятості Миколи Городецького, є 13 вакансій сімейних лікарів, по 6 вакансій – стоматологів, педіатрів, анестезіологів та терапевтів, по 5 вакансій – невропатологів та офтальмологів, 4 вакансії – рентгенологів, по 3 вакансії лікарів: з УЗД, хірургів та ортопедів-травматологів. Також є потреба у таких лікарях, як патологоанатом, інфекціоніст, невролог, нефролог, отоларинголог, ендокринолог, кардіолог, психолог, акушер-гінеколог, нейрохірург, фтизіатр, ортопед, епідеміолог, бактеріолог та лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Пропонують роботу й для фельдшерів, медсестер, реєстраторів медичних, фасувальників медичних виробів та інших працівників медичної сфери.

– Роботодавці пропонують понад 20 тисяч гривень зарплати – сімейному лікарю; 20 тисяч – анестезіологу, рентгенологу, кардіологу, офтальмологу, епідеміологу, фтизіатру, невропатологу, терапевту, педіатру, нефрологу, отоларингологу, бактеріологу; 18 тисяч – помічнику стоматолога; 15 тисяч – фельдшеру.

Через службу зайнятості також можна отримати грант на розвиток власної справи у галузі медицини. В області, як зазначив Микола Городецький, вже понад 50 бізнесів реалізуються в напрямках: сімейна медицина, стоматологія, реабілітація, лікувальна косметологія та подологія, медичні лабораторні дослідження тощо. Вони діють завдяки програмі «єРобота», проектам «Власна справа» та «Гранти для учасників бойових дій, людей, які набули інвалідність внаслідок війни та одного з їх подружжя».

Ольга Трач