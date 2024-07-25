Імовірного вбивцю Ірини Фаріон затримали у Дніпрі: це 18-річний юнак

У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. 139 годин безперервної роботи величезної команди оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, експертів, інших поліцейських служб, співробітників Служби безпеки України, – написав міністр. – Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 га лісу. Врешті підозрюваного вистежили. Встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу: смарт-камери відеоспостереження зловили його всюди”.

Клименко зазначив, що ідентифікація зловмисника та його затримання – кропіткий процес, який вимагав найвищого професіоналізму, витримки та дисципліни, щоб не зробити жодної помилки.

Фігуранту 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину орендував щонайменше три квартири у Львові.

Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець злочину.

Більше деталей Ігор Клименко пообіцяв оприлюднити згодом.