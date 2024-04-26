Якою буде ця весна в Тернополі, повідомляє ЧЕСНИЙ гідрометцентр:
Увесь травень передбачається до +15°C … +17°C. Час від часу очікуються традиційні травневі теплі короткочасні опади.
У перервах між опадами синоптики радять споживати ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР.
- Якщо дощ затяжний – то треба їсти ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР шоколад.
- Якщо хмарно з проясненням – то радять ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР солена карамель.
- Коли вітряно – ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР арахіс з медом.
- Ну і якщо спека – освіжаючий ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР смородина.
Для Тернопільської області радимо запастись ЧЕСНИМ ПЛОМБІРОМ на 1 кг. Бо до нього можна додавати локальні фрукти, ягоди чи карамель – і смакувати кожен день будь-який рецепт, незалежно від погоди.
Де можна купити ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР у Тернополі
📍 Дитяча кімната “Веселка”, вул.Куліша,11, поверх 3
📍”Джерело”, вул. Злуки,18
📍”Джерело”, вул. Курбаса, 11А
📍”Джерело”, вул.Лозовецька, 4
📍”Мʼясник”, вул. 15 Квітня, 1Е
📍”Мʼясник”, вул. Гайова, 31
📍”Мʼясник”, вул. Шептицького,26А
📍”Наталка”, вул. Новий Світ, 87
📍”Опілля”, вул. 15 Квітня, 1Е (ТЦ “Golden Ring”)
📍”Опілля”, вул. Генерала Мирона Тарнавського, 34
📍”Опілля”, вул. Лучаківського, 5Б
📍”Опілля”, вул. Текстильна, 22Б
📍”Переможець”, вул.Протасевича,2, приміщення 178
📍”Продукти”, вул. Бродівська, 60
📍“Продукти”, вул. Клінічна, 3а
📍“Пронто піца”, вул. Миру, 4
📍”Родинна ковбаска”, вул. 15 квітня, 7/143
📍”Родинна ковбаска”, вул. Бродівська, 2
📍”Родинна ковбаска”, вул. Чорновола, 14
📍”Сонечко”, вул. Корольова, 4
📍”Юник”, вул. Об’їзна, 6А
📍вул. Злуки, 4
📍вул. Новий Світ, 2/24
📍вул.Шашкевича, 1/25
📍“Beer Family”, вул. Київська, 1
📍А також у в області: Бережани, Бучач, с. Великі Гаї, смт. Велика Березовиця, смт. Дружба, Заліщики, Збараж, смт. Монастириська, Підгайці, Чортків….І цей список ставатиме дедалі більшим!
ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР — на будь-який настрій і погоду!
Раніше ми вже згадували, чому ЧЕСНИЙ такий ФАЙНИЙ!