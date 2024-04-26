ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР дає ЧЕСНИЙ прогноз! Де шукати його в Тернополі

Якою буде ця весна в Тернополі, повідомляє ЧЕСНИЙ гідрометцентр:

Увесь травень передбачається до +15°C … +17°C. Час від часу очікуються традиційні травневі теплі короткочасні опади.

У перервах між опадами синоптики радять споживати ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР.

Якщо дощ затяжний – то треба їсти ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР шоколад.

Якщо хмарно з проясненням – то радять ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР солена карамель.

Коли вітряно – ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР арахіс з медом.

Ну і якщо спека – освіжаючий ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР смородина.

Для Тернопільської області радимо запастись ЧЕСНИМ ПЛОМБІРОМ на 1 кг. Бо до нього можна додавати локальні фрукти, ягоди чи карамель – і смакувати кожен день будь-який рецепт, незалежно від погоди.

Де можна купити ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР у Тернополі

📍 Дитяча кімната “Веселка”, вул.Куліша,11, поверх 3

📍”Джерело”, вул. Злуки,18

📍”Джерело”, вул. Курбаса, 11А

📍”Джерело”, вул.Лозовецька, 4

📍”Мʼясник”, вул. 15 Квітня, 1Е

📍”Мʼясник”, вул. Гайова, 31

📍”Мʼясник”, вул. Шептицького,26А

📍”Наталка”, вул. Новий Світ, 87

📍”Опілля”, вул. 15 Квітня, 1Е (ТЦ “Golden Ring”)

📍”Опілля”, вул. Генерала Мирона Тарнавського, 34

📍”Опілля”, вул. Лучаківського, 5Б

📍”Опілля”, вул. Текстильна, 22Б

📍”Переможець”, вул.Протасевича,2, приміщення 178

📍”Продукти”, вул. Бродівська, 60

📍“Продукти”, вул. Клінічна, 3а

📍“Пронто піца”, вул. Миру, 4

📍”Родинна ковбаска”, вул. 15 квітня, 7/143

📍”Родинна ковбаска”, вул. Бродівська, 2

📍”Родинна ковбаска”, вул. Чорновола, 14

📍”Сонечко”, вул. Корольова, 4

📍”Юник”, вул. Об’їзна, 6А

📍вул. Злуки, 4

📍вул. Новий Світ, 2/24

📍вул.Шашкевича, 1/25

📍“Продукти”, вул. Гайова, 8

📍“Beer Family”, вул. Київська, 1

📍“Шанхай”, Глибока, 23

📍А також у в області: Бережани, Бучач, с. Великі Гаї, смт. Велика Березовиця, смт. Дружба, Заліщики, Збараж, смт. Монастириська, Підгайці, Чортків….І цей список ставатиме дедалі більшим!

ЧЕСНИЙ ПЛОМБІР — на будь-який настрій і погоду!

Раніше ми вже згадували, чому ЧЕСНИЙ такий ФАЙНИЙ!