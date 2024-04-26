Нарешті тепло: у вихідні на Тернопільщині передбачають чудову погоду

Цими вихідними на Тернопільщині передбачають чудову весняну погоду. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 20 градусів тепла, обійдеться без дощів і сильного вітру.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 27 квітня у краї спостерігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без істотних опадів, вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря по області вночі 1 – 6° тепла, вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°, температура повітря вдень 14 – 19° тепла. 28 квітня стовпчики термометрів сягатимуть 23 градусів тепла.

«Антициклон впродовж найближчих вихідних витіснить дощі з України і практично повсюди 27-28 квітня переважатиме красива погода із білими хмарками та вітамінним лагідним сонцем. Вихідними переважно буде без опадів. Температура повітря поступово, “тихою сапою”, крокує до справжнього тепла. Із передвеликоднього понеділка тепла побільшає, температура повітря підвищиться на 2-5 градусів. Вербна неділя буде красивою і квітучою, з неймовірним бузком, тюльпанами і зеленою, як їстівною на вигляд, травичкою», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, на Великдень в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +19 +25 градусів. Втім, є ймовірність короткочасних дощів.