Інформаційно-координаційну платформу для ВПО в Тернополі та області презентували у Тернопільській обласній військовій адміністрації. На ній зібрана вся необхідна інформація: від організацій та структур, де можна отримати допомогу, до місць, які варто відвідати на Тернопільщині, щоб відпочити та надихнутись.

– Є дуже багато інформації, різних ресурсів, організацій, які допомагають переселенцям, але розібратися в цьому непросто, знайти необхідну інформацію часто буває складно, – розповіла Яна Шкуратова, голова ради ВПО в Тернопільській області. – Я сама переселенка з 2014 року і моєю мрією було створення єдиного центру, єдиної платформи де була б сконцентрована максимальна кількість інформації, яка стосується ВПО. І тепер ми створили таку платформу. Вона в процесі наповнення та удосконалення. Платформа буде корисною не тільки внутрішньо переміщеним особам, а й всім організаціям і структурам, які надають їм послуги.

Створити такий сайт запропонувала Рада з питань ВПО при ТОВА. Втіленням та розробкою ідеї займався департамент цифрової трансформації за підтримки благодійного фонду «Сатбілізейшен Суппорт Сервісез».

– Платформа складається з п’яти основних розділів, – пояснив Сергій Вербовий, заступник директора департаменту цифрової трансформації Тернопільської ОВА. – Найважливіша інформація розміщена на вкладці «Головна». Тут є громадські організації та фонди, які будуть корисні ВПО. «Інформаційна довідка» – масштабний розділ з послугами, які надають в тому чи іншому населеному пункті, є поділ по районах, громадах та інтерактивна карта, на якій розміщена вся інформація щодо тих чи інших послуг в межах регіону. Рубрика «Консультація спеціалістів» – це інформація про безоплатну юридичну допомога, а в подальшому й інших видів допомоги. Рубрика «Важлива інформація для ВПО» розділена по категоріях. Для прикладу, реєстрація ВПО – це повний опис послуги та інструкція як послугу отримати, які документи потрібно, також є зразки необхідних заяв. У розділі «ВПО в бізнесі» будуть розміщені цікаві кейси бізнесу переселенців, інформація, яка дозволить впровадити свій бізнес. На сайті є також афіша подій та заходів, рубрика з новинами. Будь-яка організація, яка надає послуги ВПО може за допомогою функціоналу подати свою інформацію для розміщення на сайті.

На сайті також розміщено інформацію про Раду ВПО при ТОВА. Розділ «Моє Тернопілля» допоможе вивчити історію і культуру краю, ознайомитись з місцями, які варто відвідати. У «Контактах» є форма для зворотного зв’язку, а також перелік всеукраїнських гарячих ліній з питань ВПО.