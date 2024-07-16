Кошти на створення або розвиток власного бізнесу можна отримати за грантами «Власна справа» або «Грант для ветеранів та їх подружжя». Обидва ці напрямки є частиною урядового проекту «єРобота», і їх супроводжує Державна служба зайнятості.

Від липня 2022 року в області реалізовуються 657 проектів учасників програми «Власна справа». Серед переможців грантової програми є переселенці та релоковані підприємства. Загальна сума грантової допомоги – понад 154 мільйони гривень.

– Це бізнеси з виготовлення меблів, виробів з дерева та текстилю, напівфабрикатів і готової їжі, хлібобулочної продукції, іграшок; медичних та соціальних послуг, фермерства, садівництва, квітникарства, харчування, освіти, краси, відпочинку та багато інших, – розповів під час брифінгу у ТОВА Михайло Шевчук, начальник відділу реалізації проектів Тернопільського обласного центру зайнятості. – Згідно з цими проектами заплановано створити понад 1390 робочих місць, з них майже половина вже укомплектовані. Місцеві підрозділи служби зайнятості зараз пропонують шукачам роботи більше 100 вакансій роботодавців – учасників програми «єРобота». Понад 70 мільйонів грантових коштів вже повернуто до державного та місцевих бюджетів у вигляді обов’язкових податків та зборів, у тому числі 40 мільйонів гривень – ЄСВ.

За даними директора Тернопільського обласного центру зайнятості Миколи Городецького, в області 32 учасники бойових дій чи членів їх сімей вже отримали «Грант для ветеранів та їх подружжя». Вони створять не менше 68 робочих місць у сферах: приготування їжі, торгівлі, стоматології, краси, бджільництва, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, вирощування полуниць, виготовлення обладнання для харчових підприємств, добування каменю, виготовлення сувенірної продукції, міжнародні перевезення вантажів, надання послуг дронів, вирощування креветок, торгівлі засобами захисту рослин та мікродобрив. Загальна сума грантової допомоги по цій програмі становить понад 14,9 мільйонів гривень.

Ольга Трач