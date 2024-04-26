За минулу добу на дорогах області сталося дві автопригоди з потерпілими. В обох випадках водії допустили зіткнення на смугах зустрічного руху.

На автодорозі «Тернопіль-Ланівці», поблизу села Буглів Лановецької громади, зіткнулися два автомобілі марки «Audi». Водій одного з них – житель міста Волочиськ Хмельницької області – під час обгону попутного транспортного засобу не врахував дорожньої обстановки, виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з іншим транспортним засобом, яким кермував житель Тернопільського району. Внаслідок ДТП травми отримав водій останнього авто та його малолітня донька, 2013 року народження. Дитину госпіталізували.

У водіїв здійснено забір крові на вміст алкоголю. Автомобілі поміщено на арештмайданчик. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода у якій потерпів неповнолітній хлопець, сталася в обласному центрі на вулиці Клінічній. За попередніми даними, 41- річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із мотоциклом марки «Honda» під керуванням 17-річного водія. Юнак отримав травми та був госпіталізований.

Провадиться досудове розслідування, розпочате за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу.