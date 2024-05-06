Шахраї поцупили майже 300 тисяч гривень, за які мали купити автомобіль для бійців на передовій

280 тисяч гривень заплатив чоловік за авто, яке мали пригнати з-за кордону посередники. Транспорт призначався для бійців на передовій.

За допомогою до співробітників Кременецького відділу поліції звернувся 57-річний житель Тернопільської області. Він повідомив, що став жертвою шахрайських дій. Чоловік в одній із соціальних мереж знайшов оголошення щодо продажу автомобіля і доставлення його з-за кордону в Україну. Він почав спілкуватися із «продавцем» і повідомив, що автівка потрібна для роботи у зоні ведення бойових дій.

Співрозмовник запропонував зробити хорошу знижку на позашляховик, на що потерпілий погодився й перерахував шахраю кількома платежами понад 280 000 гривень. Після цього «продавець» перестав виходити на зв’язок.

За даним фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці радять ставитись з обережністю до оголошень із низькими цінами й в жодному разі не здійснювати передоплат. У разі шахрайських дій негайно звертайтесь до поліції за номером 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0(800)50-51-70.