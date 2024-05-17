Айфони є відомі своєю якістю, продуктивністю та дизайном, але вони також можуть бути дорогими. На щастя, є більш доступний і надійний варіант: відновлені айфони 14 про макс – https://icoola.ua/apple-iphone-14-pro-max/.

У цій статті ми надамо вам всю необхідну інформацію, щоб придбати відремонтований iPhone і скористатися перевагами отримання якісного пристрою за доступною ціною. Дізнайтеся, як заощадити гроші без шкоди для якості під час наступної покупки iPhone.

Що таке відновлений iPhone?

Відновлений iPhone – це пристрій, що був раніше у використанні та пройшов процес відновлення і ремонту для повернення до оптимального стану. Це можуть бути iPhone, повернуті клієнтами, або моделі, що обмінюються. Відновлені iPhone проходять ретельне тестування, під час якого виправляються можливі дефекти та замінюються пошкоджені частини, перш ніж їх знову виставляють на продаж.

Якщо купувати через магазин

В першу чергу переконайтеся, що магазин надає безкоштовну гарантію на відновлені девайси щонайменше на пів року. Уточніть, які саме поломки покриває ця гарантія, адже деякі магазини надають гарантійний талон виключно на поломки материнської плати чи внутрішніх елементів. Що стосується акумулятора і дисплея, то при дефектах цих запчастин доведеться оплачувати ремонт зі своєї кишені.

Окрім того, не зайвим буде уточнити, чи діє правило 14-денного повернення. Досить багато магазинів намагається схитрувати та ставить позначку “повернення за домовленістю”. Зазвичай домовитися про повернення вкрай важко, тож обов’язково вивчіть правила повернення.

Якщо купуєте у фізичної особи

Ринок купівлі-продажу між окремими особами є найбільшим і найнебезпечнішим. На жаль, є багато людей і організацій, які пропонують такі пристрої, як iPhone, абсурдно дешево, гарантуючи, що вони оригінальні та в хорошому стані. Не всі, хто пропонує такий пристрій, можуть бути шахраями, але “левова частина” точно. Тут постарайтесь мислити логічно. Чому цей власник продає свій iPhone вдвічі дешевше, ніж інші?

Якщо ціна та профіль продавця викликає впевненість, ми можемо зробити ще декілька кроків, щоб дізнатись, чи продукт підробка, чи ні. Це складніший процес, але ми вирішили надати вам три способи визначення оригінальності девайсу.

Накладна та серійний номер

Щоб переконатися, що цей номер збігається з номером на пристрої, попросіть надати фотографію телефону в меню “Налаштування” > “Загальні” > “Про програму”, де вказано цей номер. Але будьте обережні, просіть не фотографію, а фотографію, зроблену на телефон, на якій ви бачите телефон ззовні та екран із даними.

Якщо оплата переказом, будьте обережні

Однією з найпоширеніших тактик, які використовують зловмисники, щоб позбавити користувачів їхніх грошей, є банківські перекази на рахунки, з яких пізніше важко повернути гроші. Звичайно, не всі, хто робить такі запити, є шахраями, але така поведінка в кращому випадку бентежить.

Спочатку ви перевіряєте, потім отримуєте і, нарешті, платите

Ми розуміємо, що у продавця також можуть виникнути серйозні сумніви з покупцем, але врешті останній здійснює виплату. Отже, коли ви переконаєтеся, що пристрій працює належним чином або відповідає вашим потребам і його доставлено вам, сплатіть за нього. Намагайтеся всіма способами не здійснювати жодних виплат до отримання продукту.

Перевірки на пристрої

Якщо у вас є фізичний доступ до пристрою, доцільно знати, які аспекти потрібно оцінити, щоб переконатися, що його робота ідеальна. Ви зможете перевірити більше речей на додаток до тих, які ми обговоримо нижче, але цей контрольний список, який ви збираєтеся побачити, має бути важливим.

Переконайтеся, що його не заблоковано iCloud або в ньому не ввімкнено Find My

Коли справа доходить до вкрадених пристроїв, блокування iCloud стає серйозною перешкодою. Якщо ми отримаємо телефон із таким блокуванням, він не дозволить нам користуватися пристроєм. Ми не зможемо ввести свої дані, такі як Apple ID, паролі, контакти тощо. Насправді, при блокуванні iCloud, попередній власник пристрою все ще має доступ до важливих даних, таких як місце знаходження iPhone, завдяки функції Find My iPhone.

Справність акумулятора та цикли заряду

Одним з аспектів, який ми найбільше цінуємо при виборі мобільного телефону, є хороша автономність. Батареї – це компоненти, які можуть зношуватися найбільше під час використання, тому з телефоном, що був у вжитку, у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Один зі способів перевірити рівень зношеності – це натиснути Налаштування > Акумулятор > Справність акумулятора. Хороший акумулятор вважається таким, що має більше 85% місткості.

Екран і сенсорна панель

Екран є одним з основних аспектів, що забезпечує хорошу взаємодію з користувачем. Він може бути подряпаний або мати дефектні пікселі. У найгіршому випадку, екран може бути повністю пошкоджений або сенсорна панель може не працювати. Тому вам слід ретельно перевірити, чи екран виглядає добре, чи можна без проблем користуватися інтерфейсом і чи немає фізичних пошкоджень. Якщо продавець повідомив вас про дрібні вм’ятини чи подряпини, переконайтеся, що вони не більші, ніж було сказано.

Динаміки та мікрофони

Перевірити, чи працює мікрофон, так само просто, як виконати тест у додатку Voice Memos. Тут ви можете записати кілька секунд розмови, а потім прослухати її. Якщо під час відтворення ви помітили будь-який дивний шум або прямо бачите рівну лінію, це тому, що мікрофон несправний. Динамік також можна перевірити в цьому розділі, хоча ви також можете знайти пісню на YouTube і подивитися, як вона звучить.

Камера

Камера – це один із основних функціоналів iPhone, який має бути бездоганним. Якщо з подряпинами на корпусі чи дисплеї ще можна миритися, то камера повинна бути ідеальною.

Перевірка модулів камери Ретельно огляньте модулі камери на наявність пошкоджень. Переконайтеся, що лінзи не мають подряпин чи тріщин, які можуть вплинути на якість зображення. Здійснення знімків Зробіть кілька знімків як передньою, так і задньою камерами. Оцініть якість зображення, чіткість, кольорову передачу та роботу автофокусу. Переконайтеся, що всі об’єкти у фокусі та немає розмиття. Перевірка режимів зйомки Спробуйте різні режими зйомки, такі як портретний режим, слоу-мо, панорама тощо. Переконайтеся, що всі режими працюють коректно та забезпечують якісні зображення. Тестування відеозйомки Запишіть коротке відео на обидві камери. Зверніть увагу на плавність зображення, якість запису та роботу автофокусу під час відеозйомки. Перевірте також роботу сповільненої зйомки (слоу-мо). Перевірка аудіо Під час запису відео переконайтеся, що звук записується чітко і без спотворень. Це допоможе вам перевірити роботу мікрофонів разом із камерою.

Переконайтеся, що камера вашого майбутнього iPhone працює бездоганно, щоб ви могли насолоджуватися всіма її можливостями без обмежень.