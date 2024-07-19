Зміни до Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування внесли депутати на червневій сесії міськради. Вони стосуються зменшення частки співфінансування зі сторони жителів під час ремонту прибудинкової території.

– Неодноразово до нас зверталися управителі та голови ОСББ щодо необхідності проведення благоустрою прибудинкових територій, – прокоментував під час розгляду проекту рішення на сесії Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального-господарства, благоустрою та екології. – При цьому вони просили змінити умови співфінансування. Ми розглянули їхні пропозиції та внесли зміни до Порядку. Тепер мешканці будинків оплачуватимуть не 40% вартості ремонту прибудинкової території, а тільки 20%.

У прийнятому рішення вказано, що таблицю розділу 4 «Фінансове забезпечення порядку фінансування заходів» доповнили наступним змістом: «№9 Ремонт прибудинкової території, здійснювати в наступних співвідношеннях: – дольова участь у співфінансуванні за рахунок бюджету громади – 80%; – кошти співвласників, ОСББ, управителів, інші джерела – 20%.

Нагадаємо, що ремонт житлового фонду на умовах співфінансування у Тернополі запровадили із березня 2023 року. У травні цього року затвердили титульний список ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування на загальну суму 6 мільйонів 520 тисяч гривень. До нього увійшло 18 адрес, де відремонтують покрівлі, відремонтують або замінять внутрішньобудинкові інженерні мережі, елементи обладнання, відремонтують ліфти та проведуть інші роботи капітального характеру.

Житлові будинки, де є аварійні ситуації, які потребують термінового усунення, повністю ремонтують за бюджетні кошти. У квітні цього року затвердили титульний список з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду. Відповідно до нього передбачено зробити ремонти у більше, ніж 20 будинках на суму 12,5 мільйонів гривень.

Ольга Трач