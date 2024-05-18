На Тернопільщині зустрінуть тіло захисника, котрий загинув понад рік тому

У Збаразьку громаду на Тернопільщину знову надійшла скорботна звістка.

Підтвердилася загибель захисника із села Зарубинці Олега Рудого, 1980 року народження. Воїн загинув у бою з російським загарбником понад рік тому – у березні 2023 року поблизу населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. Про це повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

Солдат Олег Рудий мужньо захищав Україну із серпня 2022 року, служив стрільцем-санітаром парашутно-десантної роти.

Тіло загиблого Героя зустрінуть у Збаражі у неділю, 19 травня, о 15-й годині. Далі траурний кортеж попрямує до рідної домівки захисника у Зарубинцях та до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас. Чин похорону – у понеділок, 20 травня, об 11-й годині.

Мешканців просять гідно провести в останню путь земляка, який віддав життя за нашу свободу.