Сильний вітер і грози: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї спостерігатиметься сильний вітер 15-20 метрів за секунду. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 3 – 8° тепла, вдень 17 – 22° тепла; по м. Тернополю вночі 5 – 7° тепла, вдень 19 – 21° тепла. Оголошено попередження про метеорологічні явища.

«У четвер дощі в Україні пройдуть у центральних областях, у південній частині, у Тернопільській, Хмельницькій областях. Температура повітря нарешті потихеньку піде вгору. Надалі в Україні стане тепліше, проте погода буде нестійкою, очікуються коливання атмосферного тиску, періодичні дощі, які випадатимуть нерівномірно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: через мінливі погодні умови у метеозалежних краян може погіршуватися самопочуття.