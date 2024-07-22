Дощі та грози випадатимуть цими днями на Тернопільщині. Опади не дозволятимуть спекотній погоді домінувати. Втім, рятувальники попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у вівторок зберігатиметься хмарна погода з проясненнями, вночі обійдеться без істотних опадів, вдень – короткочасні дощі, грози, вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура по області: вночі 14 – 19° тепла, вдень 22 – 27° тепла. Температура по місту Тернополю: вночі 16 – 18° тепла, вдень 24 – 26° тепла. Вдень у вівторок залишатиметься високою ймовірність гроз.

«У вівторок в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях. На решті території – сухо, сонячно. Температура повітря 23-го липня передбачається в межах +26+30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів. Впродовж четверга-п’ятниці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23+25 градусів. У суботу-неділю помірна (не сильна) спека відновиться», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають про високий рівень пожежної небезпеки. Відтак жителів краю просять не розводити вогонь просто неба та бути обережними з електроприладами.

Софія Романська