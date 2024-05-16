Петицію «Влаштування під’їзної дороги до будинків вул. Ю. Іллєнка 3а, 3б, 3в та вул. Якима Яреми, 8» підтримали у міській раді. Її розглянули на засіданні виконавчого комітету 15 травня.

«У новому мікрорайоні «Північний» до будинків вулиці Юрія Іллєнка 3а, 3б, 3в та вулиці Якима Яреми, 8 планують перекрити усі під’їзді шляхи у зв’язку із початком будівництва нових будинків, – написав у своєму зверненні Ігор Блонський. – Рішення виконавчого комітету міської ради про облаштування тимчасової під’їзної дороги від 04.11.2020 року так і не було виконане. Прохання від жителів мікрорайону облаштувати під’їзді шляхи та тротуари для руху транспорту та пішоходів, які там проживають.».

Заступник міського голови Владислав Стемковський повідомив, що відповідно до прийнятого рішення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології звернеться до ТОВ «Домобудівник» та ПП «Матла» з клопотанням щодо облаштування під’їзних доріг до групи житлових будинків на вулиці Юрія Іллєнка, 3а, 3б, 3в та вулиці Якима Яреми, 8. Також управлінню доручили виступити замовником на виготовлення проектів з нового будівництва вулично-дорожньої мережі мікрорайону «Північний».