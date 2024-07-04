Підприємець з Львівщини так ремонтував дороги в Бережанах, що завдав збитків на 60 тисяч

Махінації бізнесмена призвели до бюджетних втрат на понад 60 тисяч гривень.

Співробітники відділу поліції №1 міста Бережани встановили, що місцеве комунальне підприємство уклало договір з підприємцем із Львівщини на виконання робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання доріг. Проте бізнесмен вирішив шляхом обману заволодіти бюджетними коштами. Кожного разу, складаючи акти виконаних робіт, зловмисник завищував об’єми та вартість зробленого. У результаті таких махінацій бюджету міської ради було завдано збитків на майже 60 тисяч гривень.

Фігуранту оголосили підозру за частинами першою та другою статті 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинені повторно, а також частинами другою та третьою статті 358 Кримінального кодексу України – складання та видача завідомо підробленого офіційного документа, вчинене повторно. Санкції інкримінованих статей передбачають штраф, виправні роботи або обмеження чи позбавлення волі до трьох років.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Бережанська окружна прокуратура.