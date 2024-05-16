Традиційно, у третій четвер травня, Україна та увесь світ відзначає Всесвітній день вишиванки – свято, яке прославляє давні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

Під час святкування не забули у місті й про найменших тернополян. У пологовому відділенні міської лікарні №2 відбулася акція «Народжені у вишиванці», під час якої міський голова Сергій Надал вручив батькам немовлят символічні подарунки – вишивані дитячі сукні та сорочки.

«Щороку традиційно у свято вишиванки проводимо акцію «Народжені у вишиванці». Мета цього заходу, щоб кожне немовля, яке народилася напередодні, отримало свою першу вишиванку. Адже вишиванка – це наша історія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу, – розповідає Сергій Надал. – Вишиванка увібрала у себе християнські цінності, материнську любов, є символом захисту та добробуту. Бажаємо, нехай усі наші діти будуть здоровими та зростають у мирній країні. Якнайшвидшої перемоги нам усім! Слава Україні».