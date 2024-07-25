Сорокова сесія Тернопільської міської ради відбудеться другого серпня. Розпочнеться вона о 10.00 та пройде у режимі відеоконференції. Розпорядження про скликання сесії видав міський голова Сергій Надал 23 липня.

До орієнтовного порядку денного включено майже два десятки фінансово-господарських проектів рішень та ряд «земельних» питань.

На початку пленарного засідання депутати розглянуть питання про нагородження відзнаками міськради, про внесення змін до плану роботи міськради та до структури виконавчих органів влади. Потім перейдуть до внесення змін до галузевих Програм та бюджету громади на 2024 рік, заслухають інформацію про виконання бюджету громади за перше півріччя 2024 року.

Два проекти рішень стосуються найменування вулиць. В одному пропонується вулиці Проектна-202 в житловому районі «Південний» присвоїти назву Сергія Коновала. У другому рішенні йдеться про те, щоб присвоювати вулицям у населених пунктах Тернопільської міської територіальної громади назви на честь імен загиблих військовослужбовців, які удостоєні звання Героя України.\

Також депутатам запропонують розглянути проекти рішень: «Про прийняття майна в комунальну власність» «Про прийняття мереж водопроводу та господарсько-побутової каналізації до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади»; «Про надання дозволу на списання об’єкту незавершеного будівництва»; «Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2024 рік»; «Про внесення змін до Статутів комунальних підприємств та установ міської ради» та інші. Після цього перейдуть до проектів, які стосуються «земельних» питань.

Ольга Трач