Загинув ще три місяці тому: на Тернопільщину надійшла чергова трагічна звістка з фронту

Кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота з Тернопільщини.

Стало відомо про загибель солдата Василя Саманчука із села Цигани Чортківського району. Свій останній бій Захисник прийняв ще 17 лютого біля н. п. Кліщіївка Донецької області. Воїну було 43 роки.

Про важку втрату повідомили у Чортківському районному центрі комплектування.

“Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 17 лютого 2024 року в районі н.п. Кліщіївка Донецької області загинув солдат САМАНЧУК Василь Петрович, 1980 року народження.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні РТЦК.