22 липня Микулинецька громада провела в останню путь Захисника Івана Вікторовича Клименка, який загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.

Народився Іван 29 червня 1990 року в селі Налужжя, там закінчив школу. Разом з дружиною виховували доньку.

19 червня 2023 року Івана призвали до лав ЗСУ. Чоловік перебував у місцях, де велися запеклі бої. Живим він бачив пекло тут – на українській землі. 7 серпня 2023 року солдат Іван Клименко, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, загинув, мужньо виконавши військовий обов’язок. Свій останній бій воїн прийняв біля населеного пункту Вільшана Харківської області. Івану Клименку навіки 33…

Віддати останню шану Захиснику прийшли рідні, друзі, односельці, побратими, представники влади. У скорботі схилили голову і вшанували пам’ять Захисника хвилиною мовчання. Через село пройшла скорботна хода, під національними прапорами у супроводі військового оркестру. Молитовне прощання відбулося на родинному подвір’ї, згодом чин похорону продовжився у місцевій церкві. На честь Героя звучав Гімн України і трикратний стрілецький салют. Плакали усі, бо втратили ще одного сина, хороброго та мужнього Воїна.

“Наш Захисник Іван показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок Воїна і Громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні.

Важко знайти слова, які б змогли зменшити біль від втрати найріднішої людини.

Нехай душа Воїна спочине у спокої, а Господь укріпить рідних та дасть їм силу перенести цю незбагненну втрату.

Микулинецька селищна рада розділяє з родиною цей важкий біль. У скорботі низько схиляємо голови перед мужністю Івана. Світлий спомин про нього залишиться у наших серцях.

Навіки Честь і Слава нашому захиснику!!

Вічна та світла пам’ять Герою!!!”, – ідеться у зверненні на сторінці Микулинецької громади.