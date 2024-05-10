Пенсіонер знайшов у терміналі картку і розтринькав чужі гроші

Жителька Кременця залишилась без своїх грошей з власної необережності.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулась 27-річна дівчина, яка повідомила, що з її рахунку викрали гроші. Вона розповіла, що випадково залишила свою картку в банківському терміналі, а вже через годину почали надходити сповіщення про зняття коштів.

Як з’ясувалось, зловмисник знайшов електронний гаманець у банкоматі та почав ним оплачувати покупки у магазинах. Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники кримінальної поліції встановили зловмисника. Ним виявився 68-річний мешканець Кременця.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.