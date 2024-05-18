У Міноборони розповіли, чи будуть надходити повістки в “Резерв+”

Поки що повістки у мобільному застосунку “Резерв+” приходити не будуть.

Повісток в мобільний застосунок для військовозобов’язаних “Резерв+” та на електронну пошту надсилати не будуть. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає ТСН.

Вона нагадала, що станом на зараз в законодавстві не передбачено оповіщення громадян через електронну повістку.

“Тобто спосіб оповіщення громадян не змінювався. В застосунку станом на зараз точно нікому не прийде повістка. Ми працюємо над тим, щоби громадяни могли побачити саме інформацію про себе із “Оберігу” і могли виконати свій законний обов’язок – оновити дані”, – сказала Черногоренко.

Нагадаємо, 18 травня Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок “Резерв+” для військовозобов’язаних, призовників та резервістів.