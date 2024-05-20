Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Повістки до ТЦК почнуть надсилати через 60 днів після набрання чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 травня 2024 року № 560.

Згідно з документом, резервісти та військовозобов’язані протягом 60 днів після оголошення мобілізації зобов’язані уточнити свої облікові дані (адресу місця проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інші персональні дані) через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Встановлено, що повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

“У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання”, – йдеться в документі.

Належним підтвердженням оповіщення у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію в Україні, який посилює мобілізаційні заходи.

Кабінет міністрів останніми днями ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна