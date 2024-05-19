Ще двох ухилянтів з Тернопільщини спіймали на кордоні: перевізник хотів заробити 72 тисячі доларів. ВІДЕО

Групу осіб, які планували в обхід пунктів пропуску потрапити в Румунію, затримали на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону.

Співробітники оперативно-розшукового відділу спільно з нарядом від відділу прикордонної служби «Яблунівка» зупинили мікроавтобус «Фольксваген», яким 28-річний житель села Велятино віз до кордону шістьох чоловіків – 2 жителів Івано-Франківщини, двох жителів Тернопільщини та ще двох з Київщини і Львівщини. Це стало можливим завдяки попередньо отриманій інформації, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зі своїх клієнтів закарпатець разом із своїми спільниками планували отримати грошову винагороду у розмірі 72 тисяч доларів США.

Про виявлення у діях організатора ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ прикордонники направили повідомлення до Хустського райвідділу Нацполіції.

У разі доведення вини закарпатця у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Стосовно шістьох чоловіків, які планували незаконний перетин кордону складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», справи скерували до суду.