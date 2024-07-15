З початку повномасштабного вторгнення ТЦК склали понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали більш як 400 тис. повідомлень щодо розшуку ухилянтів.

Про це свідчать дані Міністерства оборони, надані юристу Роману Лихачову, що є в розпорядженні NV.

Ця статистика, за словами адвоката, демонструє, зокрема, «пропускну спроможність складання адмінпротоколів» працівниками ТЦК.

Дані Міноборони свідчать, що у 2022 році ТЦК склало 55,68 тис. протоколів за порушення правил військового обліку (ст. 210, 210−1 Кодексу про адміністративні правопорушення) та псування військово-облікових документів чи їхню втрату з необережності (ст. 211). Найбільше їх виявилось тоді у Житомирській області (майже 4,9 тис.), Києві (4,25 тис.), Волинській (4,1 тис.) та Закарпатській (4 тис.) областях. Загалом з порушників було стягнуто 49,29 млн грн.

Кількість протоколів за зазначеними статтями суттєво зросла протягом 2023−2024 років. За 1,5 року загалом по Україні ТЦК склали 130,1 тис. адмінпротоколів на порушників. Останні сплатили штрафів на 150,3 млн грн.

Найбільше протоколів за цей період склали у Львівській (20,5 тис.), Закарпатській (14,6 тис.) та Дніпропетровській (майже 10,2 тис.) областях.

Статистика Міноборони також вказує, що у перший рік великої війни ТЦК подали майже 21,3 тис. заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов’язаних. Найбільше — у Львівській області: 15,8 тис.

При цьому протягом 2023−2024 років ТЦК подали 20,87 тис. відповідних заяв. І знову у лідерах опинилася Львівщина, — майже 8,6 тис.

В Україні близько 5−6 млн людей, що придатні для проходження служби, зазначає Лихачов. Якщо відняти від них тих, хто оновив свої дані, та чинних військових, то все одно залишиться досить велика кількість потенційних порушників.

«Якщо поштрафувати таку кількість людей навіть по одному разу, то треба буде десятки, якщо не сотні років», — вважає юрист.

Адвокат пояснює, що наразі в Україні серйозна неукомплектованість судів. На деякі з них передали навантаження тих установ, що знаходяться на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій. До того ж, суди «завалені» справами щодо військових правопорушень, додає юрист. За його словами, для того, аби накладати штрафи на всіх порушників, необхідно було б збільшувати штати як ТЦК, так і судів. Водночас це не говорить про те, що штрафи не будуть накладати, наголошує адвокат.

Українці у розшуку

Згідно з даними Міноборони, які надав редакції Лихачов, у 2022 році ТЦК подали 100,5 тис. повідомлень щодо розшуку осіб, які ухиляються від військової служби. З них 21,6 тис. — на Тернопільщині, майже 15,9 тис. — на Львівщині та 12,3 тис. — на Івано-Франківщині.

У 2023 та першій половині 2024 року ТЦК подали втричі більше повідомлень щодо розшуку ухилянтів — 316 тис. У п’ятірці лідерів — такі області: Львівська (85,8 тис.), Закарпатська (54,2 тис.), Івано-Франківська (33,3 тис.), Тернопільська (28,7 тис.) та Хмельницька (20,5 тис.).