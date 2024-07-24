Справа про корупцію в ТЦК: на Тернопільщині під час обшуків помер волонтер

Інцидент трапився в селі Іване-Пусте під час обшуків по справі у хабарництві Борщівського військкома.

Волонтер з Тернопільщини помер під час обшуку у справі про виїзд ухилянтів за кордон, повідомляє ZAXID.NET. Інцидент трапився в селі Іване-Пусте Чортківського району. В будинку волонтера мали проводити обшуки по справі у хабарництві Борщівського військкома, якому вручили підозру 23 липня під час ради оборони області. Однак, в волонтера, одного із учасників корупційного скандалу не витримало серце і він помер на власному подвір’ї.

Про смерть одного з фігурантів цієї справи повідомив в Facebook громадський активіст Роман Довбенко. Він зазначив, що на території Тернопільської та Львівської областей проходить 45 обшуків.

«Велика організована злочинна група, що налічує мінімум 15 учасників. З неприємного — помер один із учасників провадження під час обшуків у місті Борщів», – зазначив Роман Довбенко.

З власних джерел ZAXID.NET дізнався, що помер відомий у колишньому Борщівському районі волонтер, житель села Іване-Пусте Володимир Полянський. За даними «20 хвилин», обшук у нього проводили, бо нібито як в особи, яка давала кошти працівнику ТЦК. Перевірені джерела ZAXID.NET вказують, що чоловік був залучений до незаконної схеми виїзду ухилянтів за кордон. Він домовлявся з посадовими особами Борщівського військкомату про виготовлення довідок про тимчасову непридатність військовозобов’язаних чоловіків, а оскільки волонтер мав доступ до системи «Шлях», пізніше цим же ухилянтам з довідками з військкомату допомагав покидати межі України.

Смерть волонтера Володимира Полянського підтвердила ZAXID.NET і голова Іване-Пустенської громади Марія Скаляк. В телефонній розмові посадовиця зазначила, що дійсно Володимир Полянський помер сьогодні в себе вдома. Причини не назвала, але додала, що їй важко говорити, бо це був її добрий знайомий. Щодо можливих обшуків в чоловіка вдома – говорити відмовилася.

В силових структурах наразі неофіційно підтвердили «20 хвилин» інформацію про смерть чоловіка. Однак зазначили, що його тіло правоохоронці виявили під час обшуку. В поліції Тернопільщини зазначили ZAXID.NET, що подробиці цього інциденту оприлюднять згодом.

Додамо, що 23 липня в Тернополі під час проведення ради оборони області слідчі за підтримки спецпризначенців КОРД вручили підозру керівнику Борщівського районного ТЦК та СП щодо хабарництва. Наразі на території Тернопільщини триває понад 30 обшуків, пов’язаних з корупцією у районний військкоматах.

Фото: Тернополяни