На всі гроші: п’яний водій давав патрульним 200 доларів та 17 тисяч гривень

200 доларів та 17 тисяч гривень пропонував водій автомобіля Ford працівникам Тернопільського відділення поліції.

19 травня близько 23 години працівники сектору реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього руху зупинили водія автомобіля Ford. Спілкуючись із чоловіком, правоохоронці відчули запах алкоголю й запропонували йому пройти тест на газоаналізаторі “Драгер”. Фігурант робити це відмовився і запропонував інспекторам гроші.

Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність й на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

За фактом пропозиції надання неправомірної вигоди слідчі розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Склали поліцейські на водія й адмінпротокол згідно зі статтею 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За вчинення такого правопорушення передбачено 17 000 гривень штрафу з позбавленням на 1 рік права керувати транспортними засобами.