У соборі верховних апостолів Петра і Павла в Чорткові зустріли тіло воїна ЗСУ – 59-річного Михайла Пакуляка, який помер через проблеми із серцем 17 травня.

Михайло родом із Борщівщини, проте Чортків за довгі роки життя тут став для нього рідним домом. Працював у комунальному підприємстві «Благоустрій» Чортківської міської ради. Коли настав його час боронити Україну, чоловік мужньо взявся виконувати свій обов’язок. Був старшим солдатом, радіотелефоністом. Там, на фронті, і втратив здоров’я, коли потрапив під черговий обстріл отруйними речовинами.

Михайла після цього перевели служити на Чортківщину, але втрачене здоров’я – не повернути. Через проблеми із серцем воїн помер, повідомляють у міські раді.

Сьогодні Захисника провели в останню земну дорогу. Висловлюємо співчуття рідним. Вічна і світла пам’ять Герою…