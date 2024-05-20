Скільки коштує навчання в Польщі для українців і як вступити у польський виш?

Багато українців обирають польські ВНЗ з метою здобути якісну вищу освіту. Це дає змогу в майбутньому знайти престижну роботу в Польщі, країнах ЄС та далеко за його межами. На сайті ВСБ Меріто можна дізнатися ціну на навчання у Польщі, умови вступу, вимоги до абітурієнтів та іншу актуальну інформацію.

Як українцям вступити до польського ВНЗ?

У 2024 році для українців спрощено умови вступу до польських ВНЗ.

Умови для українських студентів:

Доступна вартість навчання. Громадяни України, які отримали карту поляка або посвідку на проживання в Польщі, можуть навчатися за вигідною ціною. Це стосується, як бакалаврату, так і магістратури. Програми англійською мовою. Багато польських ВНЗ пропонують програми навчання англійською. Це дозволяє українським абітурієнтам вступати без необхідності вивчення польської. Загальні вимоги до вступу: завершення школи (11 класів), сертифікат ЗНО або іспити, що проводяться ВНЗ, мотиваційний/рекомендаційний лист, мовний сертифікат (для програм англійською мовою). Додаткові можливості: стипендії для українських студентів, програми підтримки та інтеграції, можливість проходження курсів польської.

Процес вступу починається з реєстрації на сайті навчального закладу. Наступний крок – подання необхідних документів та оплата реєстраційного збору.

Після розгляду заявки студент очікує на відповідь про зарахування до університету. За посиланням https://www.merito.pl/ukrainian/navchannya-u-polshchi можна детальніше дізнатися скільки коштує навчання в Польщі для українців.

Переваги освіти у Польщі

В Польщу у 2024 році навчання для українських студентів має низку переваг:

доступні ціни. Вартість у Польщі значно нижча, ніж у багатьох інших країнах Європи та США. Тому освіта доступна для багатьох українських родин. Скільки коштує навчання в Польщі можна дізнатися на сайті ВСБ Меріто;

великий вибір програм на різних рівнях: бакалавріат, магістратура, докторантура;

якісна освіта. Система освіти в Польщі відповідає європейським стандартам;

вивчення польської. Знання польської дасть змогу спілкуватися з поляками, працювати в Польщі та інших країнах;

перспективи працевлаштування. Польський диплом збільшує шанси на працевлаштування в Польщі та інших країнах;

гарантія безпеки та доброзичлива атмосфера;

Європейський Союз. Польща є членом ЄС, а це дозволяє без перешкод українцям подорожувати іншими країнами;

близькість до України. Це дає змогу частіше бувати в рідній країні та відвідувати рідних;

підтримка українців. У Польщі існує багато різних програм підтримки та інтеграції для українців. Можна отримати допомогу в пошуку житла, навчання та роботи.

Перед тим, як вступати до польського ВНЗ, необхідно ретельно вивчити всю інформацію та вибрати університет, який відповідає особистим очікуванням.