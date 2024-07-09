Ваучери на навчання можуть отримати безробітні жителі краю. Навчатися можна за будь-якою професією у закладах освіти України. Ваучер компенсує до 30 тис. грн..

Професію і навчальний заклад безробітні обирають самостійно, розповів на брифінгу директор обласного центру зайнятості Микола Городецький. Отримати ваучер можуть зареєстровані у службі зайнятості безробітні.

«Сьогодні на навчання, перенавчання чи підвищення кваліфікації громадяни можуть отримати сертифікати та ваучери до 30 тисяч 280 гривень. Вони можуть отримати сертифікат на оплату навчання та сертифікат на проживання. Навчатися можна за професією, яка має ліцензований курс в будь-якому закладі освіти України, також є можливість стажування в роботодавця. Незайняті та працівники можуть отримати ваучер на оплату навчання на вибір за 124 професіями та напрямками. Професію, заклад освіти та форму навчання людина обирає самостійно. За 6 місяців 2024 року 567 безробітних проходили професійне навчання або підвищували свою кваліфікацію, серед них 22 УБД, 62 ВПО, 26 людей з інвалідністю; понад 550 людей завершило навчання, з них майже 93% вже працевлаштовано; 444 краян отримали ваучери на оплату навчання; 8 осіб підтвердили результати неформального навчання».

Цього року понад п’ятсот жителів краю скористалися ваучерами на навчання від служби зайнятості.

Софія Романська