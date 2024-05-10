Чоловік сподівався отримати грошову допомогу від ООН, а став жертвою аферистів.

Із повідомленням про вчинення шахрайських дій до Тернопільського районного управління поліції звернувся 47-річний місцевий мешканець. Він розповів, що в одному з месенджерів побачив повідомлення про надання «Допомоги від ООН» у зв’язку з війною. Чоловіку обіцяли перерахувати грошову виплату в сумі 6 200 гривень. Потерпілий перейшов за вказаним посиланням і ввів номер банківської карти та секретні паролі. Через декілька хвилин з електронного гаманця невідомі зняли двома платежами 50 тисяч гривень. Чоловік не одразу помітив втрату, а лише тоді, коли прийшов у банк, щоб закрити картку. Коли він зрозумів, що став жертвою аферистів, то написав заяву в поліцію.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Поліцейські наголошують не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити дані банківських карток чи іншу персональну інформацію. У разі шахрайських дій негайно звертайтесь до поліції за номером 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.