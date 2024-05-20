Протягом вихідних на Тернопільщині виникло сім пожеж.

Так, 18 травня близько 18 години виникла пожежа лелечого гнізда на електричному стовпі у селищі Велика Березовиця.

Приблизно через годину горіла господарська будівля у селі Тарнавка Чортківського району. Вогнем знищено 30 тюків соломи, пошкоджено стелю та стіни дерев’яної господарської будівлі.

Після опівночі дві пожежі виникли у Тернополі. В обидвох випадках горіло сміття – на Галицькій і Броварній. Сміття горіло у Тернополі і пізніше – того ж дня після 17-ї години. Вогонь пошкодив сміттєвий контейнер на вулиці Слівенській.

Ще одну пожежу сміття на Тернопільщині зареєстрували за допомогою системи спостереження за тепловими викидами. Горіло на території сільськогосподарського угіддя поблизу села Білобожниця Чортківського району.

Врешті, о 19:30 на автодорозі між селами Звиняч та Косів Білобожницької громади загорівся автомобіль “Volkswagen Jetta”. Пожежу ліквідували вогнеборці, котрі прибули на виклик.