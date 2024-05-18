На аукціон виставили земельну ділянку площею понад п’ять гектарів на березі тернопільського ставу.

Відповідний лот виставлений на ресурсі SmartTender.

Ділянка розташована біля водної арени. Її площа – майже 5,7 га. Земля призначена для будівництва та обслуговування об’єктів рекреації. Зауважимо, що поруч з цією ділянкою, через дорогу, облаштовують поле для гольфу.

Оскільки ця територія належить до меж Білецької громади, продавцем виступає Білецька сільська рада. Саме вона виставила лот на аукціон. За інформацією видання “Перший онлайн“, місцеве керівництво вирішило продати землю, аби побудувати в селі нову школу.

Торги планують провести 7 червня. Стартова ціна лота – трохи більше 33 млн грн.