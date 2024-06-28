Західний апеляційний господарський суд прийняв рішення щодо користування земельною ділянкою на вулиці Євгена Коновальця,1 у Тернополі – Тернопільською єпархією Української православної церкви (московського патріархату).

Нагадаємо, на цій ділянці стоїть єдиний храм московського патріархату у Тернополі – Кафедральний собор Віри, Надії, Любові і матері їх Софії.

Як повідомляє видання “Тернополяни”, 17 квітня 2023 року депутати на сесії Тернопільської міської ради Тернопільській єпархії Української православної церкви московського патріархату заборонили користуватися земельною ділянкою на вулиці Коновальця, 1. Пояснюючи своє рішення, депутати наголошували на тому, що зараз в Україні триває війна, і дивно те, що досі в західній Україні діють такі осередки російської ФСБ.

Та Тернопільська єпархія УПЦ МП подала судовий позов до Тернопільської міської ради щодо скасування даного рішення сесії. І у грудні 2023 року суддя Господарського суду Тернопільщини Надія Андрусик повернула московському патріархату пів гектара землі під церкву в Тернополі.

Днями судді західного апеляційного господарського суду, в складі колегії – головуючого (судді-доповідача): Бойко С.М., суддів: Бонк Т.Б., Якімець Г.Г., постановили рішення Господарського суду Тернопільської області від 22.12.2023 у справі № 921/290/23 скасувати. Судді прийняли нове рішення, яким церкві скасовується право постійного користування земельною ділянкою, що унеможливлює користування будівлею в тому числі.

“У задоволенні позову Управління Тернопільської Єпархії Української Православної церкви до Тернопільської міської ради про визнання недійсним рішення позачергової двадцять четвертої сесії Тернопільської міської ради №8/п24/02 від 17.04.2023 «Про припинення Управлінню Тернопільської єпархії Української Православної церкви права постійного користування земельною ділянкою за адресою вул. Євгена Коновальця, 1» відмовити повністю”, – йдеться у рішенні суду.

Також судді прийняли рішення стягнути з управління Тернопільської Єпархії Української Православної церкви (вулиця Є.Коновальця, будинок 1, місто Тернопіль) на користь Тернопільської міської ради у відшкодування сплаченого судового збору в розмірі 4 542,00 грн. Місцевому господарському суду видати наказ в порядку ст. 327 ГПК України.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття – 14 червня 2024 року та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня її проголошення згідно зі ст.ст. 286-289 ГПК України.

Справу скерували на адресу місцевого господарського суду. Детальніше – у рішенні суду.