Від сьогодні, 20 травня у Тернополі частково обмежать рух транспорту на транспортній розв’язці вулиць Микулинецька – Торговиця – Князя Василя Костянтина Острозького – Гайова – Замонастирська.

Тут проводитимуть роботи з поточного ремонту дорожнього полотна, які заплановано завершити до 1 липня цього року.

Про це повідомляють у міській раді.

На ділянці будуть встановлені дорожні знаки згідно зі схемою організації дорожнього руху, яку можна переглянути тут.

Прохання до водіїв бути уважними і завчасно обирати маршрути руху.

Фото Вікіпедії