Патрульні повернули дідусеві маленьку згубу.

Учора на лінію 102 надійшло повідомлення про зниклу дитину на вулиці Соломії Крушельницької. Патрульні Марія Щурко та Вʼячеслав Невідомський оперативно прибули на місце події та, отримавши опис дитини, розпочали пошуки. Небайдужі громадяни повідомили інспекторам, що помітили маленьку мандрівницю без нагляду дорослих, і допомогли її знайти. Патрульні заспокоїли 6-річну малечу і повернули її дідусеві, а про подію поінформували інспекторів ювенальної превенції.

“Дякуємо колегам за швидкі та злагоджені дії, а небайдужим громадянам – за допомогу”, – зазначають у патрульній поліції.